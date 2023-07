Tiefsee-Horror: Frau entkommt Hai-Angriff nur knapp

Die außerordentliche Erzählung einer unerwarteten Konfrontation mit einem der gefürchtetsten Räuber der Tiefsee wurde vor kurzem durch Delija Irijarte, eine 40-jährige Frau, bekannt gegeben. Ungeachtet der idyllischen Kulisse der Galapagosinseln wurde sie zum Schauplatz eines unglaublichen Überlebenskampfes, als Irijarte sich einem mächtigen Hai gegenübersah.

In ihren eigenen Worten schilderte sie, „Ich spürte, wie etwas Starkes mich traf und ich war mir zunächst nicht bewusst, was passierte. Ich versuchte weiter zu schwimmen und dann sah ich, dass alles rot von meinem Blut war“.

Dieses beängstigende Ereignis nahm eine unmittelbare Wendung, als das klare Wasser um sie herum sich mit ihrem Blut verfärbte. Aufgrund des Schocks und des daraus resultierenden Blutverlustes war sie kurz davor, das Bewusstsein zu verlieren. Ungeachtet dieser erschreckenden Umstände gelang es Irijarte, sich an das Ufer zu schleppen.

Ihr Kampfeswille zeigte sich nicht nur in der Tatsache, dass sie es schaffte, sich selbst ans Land zu bringen, sondern auch in ihrer Aussage nach dem tragischen Vorfall. „Ich kam kaum an, ich war völlig erschöpft. Ich habe sofort erkannt, dass es sich um einen Hai handelte, als ich die Tiefe des Bisses und die Verletzungen sah, die mir zugefügt wurden“, formulierte Irijarte.

Nicht lange danach wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Ein anwesender Arzt bestätigte, dass sie trotz der Schwere ihrer Verletzungen bei Bewusstsein und stabil ist. Irijarte musste sich einer schwierigen Operation unterziehen, das Ärzteteam konnte jedoch ihr Bein erfolgreich retten.

Die ganze Erfahrung, so Irijarte, ging rasend schnell. „Ich fügte hinzu, dass alles sehr schnell passierte und ich den Hai, der mich angegriffen hatte, nicht sehen konnte“. Die Existenz eines Hai-Virus, ähnlich dem Rinderwahnsinn, welcher das zentrale Nervensystem eines Hais attackiert und ihn dazu drängt, Menschen zu attackieren, wurde ebenfalls berichtet.