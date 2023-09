Finanzieller Sturm in Graz: Getränkepreise in der Gastro schockieren

In den Straßen von Graz hat sich eine neue Art von Schock breitgemacht. Es ist kein Erdbeben oder Unwetter, sondern ein finanzieller Sturm, der durch die Taschen der Grazer zieht. Die Getränkepreise in der Gastroszene der Stadt haben einen steilen Anstieg erlebt, der sogar die bereits hohe Inflation in den Schatten stellt.

„Ein Glas zu viel könnte Ihren Geldbeutel stärker belasten als Sie denken“, warnt Josef Kaufmann von der Marktforschung der Arbeiterkammer Steiermark. Die Studie der Arbeiterkammer Steiermark, die 23 Lokale in Graz untersuchte und die Preise mit denen des Vorjahres verglich, zeichnet ein besorgniserregendes Bild.

Im Schnitt stiegen die Preise um elf Prozent gegenüber dem Juli 2022. Die Inflation in diesem Zeitraum betrug sieben Prozent“, erklärt Kaufmann.

Die Steigerungen sind nicht nur prozentual bemerkenswert, sondern auch in absoluten Zahlen. So sind die Getränkepreise im Durchschnitt zwischen 10 und 70 Cent gestiegen. Aber es gibt auch Ausreißer nach oben: Ein Glas naturtrüber Apfelsaft mit Leitungswasser im Café Muhr am Hauptplatz kostet nun um satte 1,10 Euro mehr. Nur vereinzelt wurden Preise gesenkt.

Wasser um 1,30 Euro

Doch nicht nur bei den alkoholischen Getränken gibt es Überraschungen. Selbst ein Glas Wasser kann in Graz teuer kommen. Während man in zehn der 23 Lokale ein Glas Wasser gratis erhält, muss man in den anderen tief in die Tasche greifen. Das teuerste Glas „Eiswasser“ (0,25l) findet man im Peppone am Franziskanerplatz für 1,30 Euro.

Die Studie macht deutlich, dass die Preise in der Grazer Gastroszene stark variieren. „Die Preisspannen zwischen den teuersten Angeboten und den billigsten sind zum Teil sehr groß. Bei einem längeren Abend in größerer Runde zahlt sich die Wahl eines günstigen Lokals also bestimmt aus“, resümiert der Marktforscher der Arbeiterkammer.

Es scheint, als ob der nächste Barbesuch in Graz eine sorgfältige Planung erfordern wird, um nicht von den hohen Preisen überrascht zu werden.