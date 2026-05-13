Österreicher nach Flug unter Beobachtung – Hantavirus-Infizierter saß 2 Sitze weiter

Ein Österreicher saß im selben Flugzeug wie eine Hantavirus-Patientin – nun reagieren die Behörden mit ungewöhnlichen Maßnahmen.

Ein Österreicher befand sich gemeinsam mit einer mit dem Hantavirus infizierten Person an Bord eines Flugzeugs und wird seither als Niedrigrisikokontaktperson eingestuft. Das Gesundheitsministerium teilte dies in einer Aussendung mit. Der Betroffene zeige keinerlei Symptome, und nach aktuellem Wissensstand sei eine tatsächliche Übertragung des Virus äußerst unwahrscheinlich.

Er wurde dennoch aufgefordert, sich bei ersten Krankheitszeichen umgehend bei den Behörden zu melden und sowohl Großveranstaltungen als auch medizinische Einrichtungen vorerst zu meiden.

Behördliche Reaktion

Die österreichischen Behörden wurden am Freitag von ihren niederländischen Amtskollegen über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Das Gesundheitsministerium leitete die Information daraufhin unverzüglich an die zuständige Landessanitätsbehörde weiter, die schließlich den betroffenen Mann kontaktierte und ihn anwies, sich bei auftretenden Symptomen sofort zu melden.

Der betreffende KLM-Flug von Johannesburg nach Amsterdam hatte am 25. April um 23.15 Uhr Ortszeit stattgefunden. Die erkrankte Frau war zuvor vom Kreuzfahrtschiff „Hondius“ an Bord gebracht worden. Wie das niederländische Gesundheitsministerium mitteilte, war ihr Zustand zu diesem Zeitpunkt bereits so schwerwiegend, dass sie aus medizinischen Gründen nicht für den Flug zugelassen wurde und sich nur kurzzeitig im Flugzeug aufhielt. Erst nachdem sie das Flugzeug wieder verlassen hatte, hob die Maschine ab.

Ausgeweitete Meldepflicht

Vor dem Hintergrund des laufenden Ausbruchs von Mensch-zu-Mensch-übertragbaren Hantavirus-Infektionen an Bord der „Hondius“ im Atlantik hat das Gesundheitsministerium die geltende Meldepflicht vorsorglich ausgeweitet. Laut WHO gibt es im Zusammenhang mit dem Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff inzwischen elf Fälle.

Seit dem 9. Mai sind neben bestätigten Hantavirus-Erkrankungen und -Todesfällen auch Verdachtsfälle einer interpersonellen Übertragung meldepflichtig. Mit dieser Maßnahme will sich das Ministerium nach eigenen Angaben auf ein möglicherweise künftig verstärktes Auftreten dieser Übertragungsform vorbereiten.