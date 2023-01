Bosnien-Herzegowina: UEFA baut nationales Trainingszentrum aus

Das Bauprojekt für ein nationales Trainingszentrum in der Stadt Zenica wird nun weitergeführt. Vertreter des Bosnisch-Herzegowinischen Fußballverbands und der Stadt Zenica haben die Vereinbarung unterzeichnet.

Schon 2013 wurde der erste Teil des Bauprojektes im Bilino Polje Stadium fertiggestellt. Ein nationales Trainingszentrum im Stil der FIFA und UEFA soll in der bosnischen Stadt Zenica entstehen. Die Anlage wurde vor zehn Jahren offiziell eröffnet. Nun soll die zweite Bauphase starten.

Zweite Bauphase

Der zweite Teil der Anlage soll laut FIFA und UEFA-Standards aufgebaut werden. So entstehen Bereiche mit Unterkünften, Fitnessräume und Räume in denen Physiotherapie-Behandlungen möglich werden sollen. Ebenso soll das Bilino Polje Stadium zwei neue Naturrasenfelder erhalten, die den Erweiterungsbau vervollständigen. Damit wollen die Initiatoren eine positive Zukunft des Fußballs in Bosnien und Herzegowina fördern.



„Infrastruktur ist eine strategische Priorität des Bosnisch-Herzegowinischen Fußballverbands, und diese Vereinbarung mit der Stadt Zenica ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, was wir gemeinsam mit der Bevölkerung vor Ort erreichen können„, erklärt der Präsident des Fußballverbands von Bosnien und Herzegowina, Vico Zeljković.

Quelle: de.uefa.com

