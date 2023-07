„Lass mich u pi**u materinu“: Bosnier rastet vor Polizei aus

Die sozialen Medien sind bekannt dafür, ungewöhnliche Momente aus dem Alltag ins Rampenlicht zu rücken und Personen unversehens zu Internetphänomenen werden zu lassen. Ein solcher Fall ereignete sich vor kurzem, als ein Mann aus Bosnien und Herzegowina (BiH), der in Australien lebt und arbeitet, ins Visier der internationalen Aufmerksamkeit geriet. Huso Sidran sorgte für Aufsehen, als ein Video von ihm auftauchte, in dem er von einem australischen Polizisten bei einer Verkehrskontrolle gestoppt wurde. Die Gründe für den Stopp: Kein angemessener Motorradhelm, eine fehlende Zulassung für das Fahrzeug und kein Führerschein.

Zurückliegend ereignete sich die Szene bereits vor zwei Jahren, als Huso Sidran während einer Routinekontrolle angehalten wurde. Die Polizei bestrafte ihn für seine Vergehen mit einer Geldbuße von 295 Dollar und dem Abzug von drei Strafpunkten für das Fahren ohne entsprechenden Helm. Die Kommunikation zwischen Huso und dem Polizisten sowie die ungewöhnliche Situation führten dazu, dass das Video auf Plattformen wie TikTok und YouTube für Aufsehen sorgte und weltweit Beachtung fand.

Besonders bemerkenswert war Husos Verhalten während der Konversation mit dem Polizisten. Er versuchte sich nämlich mit einer kuriosen Mischung aus bosnischer und englischer Sprache aus der Situation herauszuwinden. Diese Strategie erwies sich jedoch als wenig erfolgversprechend.

Als der Polizist Huso auf sein Fehlverhalten hinwies und die fehlenden Dokumente einforderte, versuchte dieser zunächst, das Motorrad zu starten und davonzufahren. Doch der Ordnungshüter ließ nicht locker und forderte Huso auf, stehen zu bleiben und die entsprechenden Papiere vorzulegen.

Um die Kommunikation zu erleichtern, bat der Polizist schließlich um Unterstützung bei der Übersetzung der Konversation. Als Huso klar wurde, dass er gegen das Gesetz verstoßen hatte, versuchte er, sich damit herauszureden, dass er das Motorrad seit Jahren auf diese Weise gefahren sei, um seine schmerzenden Beine zu schonen und Einkäufe zu erledigen. Schließlich begleiteten die Beamten ihn sogar zu seinem Haus, um die Situation weiter zu klären.

Dort angekommen, versuchte Huso erneut, die Polizei davon zu überzeugen, ihm keine hohe Strafe aufzuerlegen, indem er betonte, dass er seit Jahren so fahre und die vorhandene Dokumentation zeigte. Doch auch dieser Versuch blieb erfolglos, und der Polizist erklärte ihm, dass selbst in den vorgelegten Dokumenten festgehalten war, dass für ein Fahrzeug, das 80 km/h fährt – obwohl Huso angab, nicht schneller als 30 km/h zu fahren – eine entsprechende Genehmigung und ein Helm erforderlich seien.

Letztendlich wurde Huso Sidran mit einer Geldstrafe von 295 Dollar und dem Entzug von drei Punkten wegen Fahrens ohne Helm bestraft. Seine unkonventionelle Geschichte bleibt jedoch als viraler Hit in den sozialen Medien und als lehrreiches Beispiel für die Notwendigkeit, sich an Verkehrsvorschriften zu halten, in Erinnerung.